Напишите сочинение на тему на какого сказачнаго героя я бы хотел быть похож.Напиш??те от лица девочки.От 5 до 10 предложений.Лучше больших.И нормальное!Даю много баллов!!!Лучше литература старая не новые песатели и старые книги...

Гость: Гость:

Мне бы хотелось стать похожей на Золушку из сказки автора Шарля Перро. А хочу я быть похожей на неё, потому что на протяжении всей истории она показывает себя только с лучших сторон. Она скромная, добрая, отзывчивая и трудолюбивая. И не смотря на плохое обращение к себе, она никогда не держала обиды, никогда не держала зла, и в конце с легкостью простила всех своих обидчиков. Именно такой, я считаю, должна быть девушка.