В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке ?чиполлино чиполлоне чиполлотто , чиполлино чиполлоне чиполлучча чиполлотто, чиполлотто чиполлучча чиполлоне чиполлино, чиполлучча чиполлотто чиполлино

Литература
В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке ?чиполлино чиполлоне чиполлотто , чиполлино чиполлоне чиполлучча чиполлотто, чиполлотто чиполлучча чиполлоне чиполлино, чиполлучча чиполлотто чиполлино
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Чиполлино, чиполлоне, чиполлотто - первая.
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