В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке ?чиполлино чиполлоне чиполлотто , чиполлино чиполлоне чиполлучча чиполлотто, чиполлотто чиполлучча чиполлоне чиполлино, чиполлучча чиполлотто чиполлино

Литература

В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке ?чиполлино чиполлоне чиполлотто , чиполлино чиполлоне чиполлучча чиполлотто, чиполлотто чиполлучча чиполлоне чиполлино, чиполлучча чиполлотто чиполлино

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