В каких словах звуков больше.чем букв,выписать-в лесу лара и ляля нашли много гриб??в.алеша и лева собирали ягоды.люба и юра видели ежика.
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В каких словах звуков больше.чем букв,выписать-в лесу лара и ляля нашли много гриб??в.алеша и лева собирали ягоды.люба и юра видели ежика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только 3:юра,ягоды,ежик потому что в начале,в конце,после ь и ъ, например ягоды на конце поэтому у я 2 звука: (й) (а)
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