Составьте рассказ о молекулах 7 класс

Физика
Составьте рассказ о молекулах 7 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О молекулах и по физике. Сначала - по химии. Мне очень нравится примерно такое объяснение. У молекул - ручки.  Например, у кислорода - их две. Нормальный кислород .... О=О  И тут как грохнет молния - электроэнергия - и превратился в ОЗОН Три кислорода - превратились в два озона. 3*О₂ = 2*О₃ А по физике, наверно, про массы надо писать.или про полупериод распада.
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