Вербальный и невербальный диолог
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Вербальный и невербальный диолог
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Вербальные и невербальные средства общения Общение, будучи сложным социально – психологическим процессом взаимопонимания между людьми, осуществляется по следующим основным каналам: речевой (вербальный – от латинского слова устный, словесный) и неречевой (невербальный) каналы общения.
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