Помогите решить задачи номер3,(в.г)
Математика
Помогите решить задачи номер3,(в.г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 1) 8*4=32л-в 8 ведрах 2) 40+32=72л-всего Ответ:72литра г) 1) 4*2=8 кг - в 4 пакетах 2) 8+5=13кг-всего Ответ:13кг
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