Пж помогите сделать номер 79

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Пж помогите сделать номер 79
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Гость:
Примерно так Надеюсь, написал более или менее понятно
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