Укажите предложение с однородными сказуемыми. 1) С утра на небе появляются облачка, а уж к полудню они почти рассеиваются. 2) Ветер разгоняет облака по небосклону, раздвигает зной над землей. 3) Солнце закатывается за горизо...

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Укажите предложение с однородными сказуемыми. 1) С утра на небе появляются облачка, а уж к полудню они почти рассеиваются. 2) Ветер разгоняет облака по небосклону, раздвигает зной над землей. 3) Солнце закатывается за горизонт торжественно и спокойно, алое сиянье стоит над потемневшей землей.

Автор: Гость