Сочинение по литературе "не надо давать надежду людям на взаимные чувства, если их совсем нет" СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

С давних времен в человеке разум и чувства играют совсем разные роли. Хотя одни идут рука об руку, но разум предупреждает человека, в отличии от чувства. Чувства ведут человека не смотря ни на что, не важно, что за этой стеной. А разум взвешивает все за и против. Но это не значит, что чувства нас всегда обманывают, далеко не так. Так же как без разума, так и без чувств человек просто превратился бы в животное. И как мы наблюдаем и у животных есть чувства. Противеречия между разумом и чувством как были так и будут. Почему? Обясняется очень просто. Человеку, как бы он не хотел, не удастся управлять своими чувсвами, если они искренни. А разум как обычно, если его не затмят чувства, будет противоречить чувствам.