Сочинение по литературе "не надо давать надежду людям на взаимные чувства, если их совсем нет" СРОЧНО!!!
Литература
Сочинение по литературе "не надо давать надежду людям на взаимные чувства, если их совсем нет" СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С давних времен в человеке разум и чувства играют совсем разные роли. Хотя одни идут рука об руку, но разум предупреждает человека, в отличии от чувства. Чувства ведут человека не смотря ни на что, не важно, что за этой стеной. А разум взвешивает все за и против. Но это не значит, что чувства нас всегда обманывают, далеко не так. Так же как без разума, так и без чувств человек просто превратился бы в животное. И как мы наблюдаем и у животных есть чувства. Противеречия между разумом и чувством как были так и будут. Почему? Обясняется очень просто. Человеку, как бы он не хотел, не удастся управлять своими чувсвами, если они искренни. А разум как обычно, если его не затмят чувства, будет противоречить чувствам.
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