Выпишите из первого и второго предложений словосочетания с вопросами. Океан тяж??ло дышит и свирепеет.Он бросает баржу с волны на волну. Вдали колеблются золотые огоньки берега.Туман сгущается.Ураган усиливается.Судно прыгает ...

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Выпишите из первого и второго предложений словосочетания с вопросами. Океан тяж??ло дышит и свирепеет.Он бросает баржу с волны на волну. Вдали колеблются золотые огоньки берега.Туман сгущается.Ураган усиливается.Судно прыгает на волнах.

Автор: Гость