Выпишите из первого и второго предложений словосочетания с вопросами. Океан тяж??ло дышит и свирепеет.Он бросает баржу с волны на волну. Вдали колеблются золотые огоньки берега.Туман сгущается.Ураган усиливается.Судно прыгает ...
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Выпишите из первого и второго предложений словосочетания с вопросами. Океан тяж??ло дышит и свирепеет.Он бросает баржу с волны на волну. Вдали колеблются золотые огоньки берега.Туман сгущается.Ураган усиливается.Судно прыгает на волнах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из первого: дышит(как?) тяжело. Из второго: бросает(что?) баржу, с волны(куда?) на волну, бросает(с чего?) с волны, бросает(куда?) на волну.
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