Сделай вывод о различиях клеток- Бактериальной, Растительной и животной клетки

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Только растительные клетки имеют твердую оболочку из клетчатки, пластиды, вакуоли с клеточным соком. Бактериальная клетка состоит из клеточной стенки, цитоплазматической мембраны, цитоплазмы с включениями и ядерного аппарата(нуклеоид). Некоторые бактерии способны образовывать споры. В животной клетке находится центриоль.