Запах табачного дыма, крайне ненавистный для большинства животных собак кошек ло??адей очень привлекателен для верблюда. Расставьте знаки препинания
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Запах табачного дыма, крайне ненавистный для большинства животных собак кошек ло??адей очень привлекателен для верблюда. Расставьте знаки препинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запах табачного дыма , крайне ненавистный для большинства животных : собак , кошек , лошадей , очень привлекателен для верблюда .
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