Запах табачного дыма, крайне ненавистный для большинства животных собак кошек ло??адей очень привлекателен для верблюда. Расставьте знаки препинания

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Запах табачного дыма, крайне ненавистный для большинства животных собак кошек ло??адей очень привлекателен для верблюда. Расставьте знаки препинания

Автор: Гость