Помогите посчитать - 5÷4, 14÷3, 41÷8, 35÷6 please!!!√

Математика
Помогите посчитать - 5÷4, 14÷3, 41÷8, 35÷6 please!!!√
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.2 1.3. 4.8 5.5 .45.3
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