Решите плиз упр 68 срочнр

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Решите плиз упр 68 срочнр
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Гость:
Дорожечка, лодочка, бумажечка, колясочка, солазочки,тележечка, книжечка, шапочка. Плавец, флажок, островок, столбец,молодец, дубок, гребец рожки,снежок,зубок,глазок,пирожок.
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