Жақты және жақсыға сөйлем құрау
Қазақ тiлi
Жақты және жақсыға сөйлем құрау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оның жақсы ісі, байсалды мінезі барлығына жақты. Ол есікке сыр жақты. Мен сені жақсыға балаймын. Жақсыға қарап, жақсылыққа үйрен.
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