Почему поджелудочная и потовые железы относятся к смешанным железам?
Биология
Почему поджелудочная и потовые железы относятся к смешанным железам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поджелудочная железа относится к железам смешанной (внешней и внутренней) секреции, так как выделяет 2 вида биологически активных веществ. Как железа внутренней секреции выделяет гормоны: инсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический полипептид (нужны для регулирования обмена углеодов) . Как железа внешней секреции выделяет панкреатический сок, содержащий ряд ферментов (амилаза, мальтаза, липаза, протеазы, фосфолипаза А и др. , а так же бикарбонаты) , участвующих в расщеплении углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот, а также нейтрализующих кислое содержимое в 12-перстной кишке.
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