Если почву не рыхлить то на поверхности образуется корка из за которой вода ... исп??ряется
Биология
Если почву не рыхлить то на поверхности образуется корка из за которой вода ... исп??ряется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не испаряется. По сути, корка мешает воде испарятся.
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