Если совершенная машиной работа в 2 раза меньше полученной от нагревателя теплоты то КПД тепловой машины равен

Физика
Если совершенная машиной работа в 2 раза меньше полученной от нагревателя теплоты то КПД тепловой машины равен
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Гость:
Делим единицу на 2, получаем 1/2 или 50% Ответ: 50%
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