Если совершенная машиной работа в 2 раза меньше полученной от нагревателя теплоты то КПД тепловой машины равен

Физика

Если совершенная машиной работа в 2 раза меньше полученной от нагревателя теплоты то КПД тепловой машины равен

Автор: Гость