«Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Если он убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя» (сво...
Обществознание
«Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Если он убил сына хозяина, то должны убить сына этого строителя» (свод законов Хаммурапи). Укажите источник, в котором содержится наиболее известная формулировка данного принципа.
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Ответ: Либо закон, либо Толион
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