Если турист проедет расстояние между посёлкоми А и В на велосипеде то он затратит??а 2 часа 30 минут меньше, чем если пройдет этот же путь пешком. Каково расстояние между этими посёлкоми если на велосипеде турист едет со скорос...

Алгебра
Если турист проедет расстояние между посёлкоми А и В на велосипеде то он затратит??а 2 часа 30 минут меньше, чем если пройдет этот же путь пешком. Каково расстояние между этими посёлкоми если на велосипеде турист едет со скоростью 12 км\ч , а пешком идет со скоростью 4 км/ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ватаффф Age 3 будет идти медленнее чем на велосипеде от точки А до точки Б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нужно ли ставить запятую в этих предложениях:1 хорошая книжка это результат больш??го коллективного труда и этот труд надо беречь.2 дурная книга со...
Ответить
Русский язык
Цвет белый,а ягода черная
Ответить
Математика
Найдите по формуле пути расстояние, которое пройдёт за 6 ч двигаясь со скоростью 67 км/ч
Ответить
Математика
Длина полоски равна 1 дм сколько сантиметров составляет половина полоски ? одна пятая подрски? одна десятая полоски? одна десятая полоски?
Ответить
Английский язык
Mike( to be) a student
Ответить