Если турист проедет расстояние между посёлкоми А и В на велосипеде то он затратит??а 2 часа 30 минут меньше, чем если пройдет этот же путь пешком. Каково расстояние между этими посёлкоми если на велосипеде турист едет со скорос...
Алгебра
Если турист проедет расстояние между посёлкоми А и В на велосипеде то он затратит??а 2 часа 30 минут меньше, чем если пройдет этот же путь пешком. Каково расстояние между этими посёлкоми если на велосипеде турист едет со скоростью 12 км\ч , а пешком идет со скоростью 4 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ватаффф Age 3 будет идти медленнее чем на велосипеде от точки А до точки Б
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