Нужно ли ставить запятую в этих предложениях:1 хорошая книжка это результат больш??го коллективного труда и этот труд надо беречь.2 дурная книга сообщает превратные понятия и делает надежду ещё невежественнее . 3любите искренне...

Русский язык

Нужно ли ставить запятую в этих предложениях:1 хорошая книжка это результат больш??го коллективного труда и этот труд надо беречь.2 дурная книга сообщает превратные понятия и делает надежду ещё невежественнее . 3любите искренне Гомера труд высокий и он вам преподаст бесценные уроки .4 И где нужно ставить запятые

Автор: Гость