Нужно ли ставить запятую в этих предложениях:1 хорошая книжка это результат больш??го коллективного труда и этот труд надо беречь.2 дурная книга сообщает превратные понятия и делает надежду ещё невежественнее . 3любите искренне...

Русский язык
Нужно ли ставить запятую в этих предложениях:1 хорошая книжка это результат больш??го коллективного труда и этот труд надо беречь.2 дурная книга сообщает превратные понятия и делает надежду ещё невежественнее . 3любите искренне Гомера труд высокий и он вам преподаст бесценные уроки .4 И где нужно ставить запятые
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Автор: Гость
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Гость:
Хорошая книжка,.....
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