Сочинение-рассуждение на тему Каким я представляю себе гражданина 21 века. СРОЧНО ??пасибо

Литература
Сочинение-рассуждение на тему Каким я представляю себе гражданина 21 века. СРОЧНО ??пасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы должны писать каким ты преставлял бы себя 21 веке
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