Митрофанушка как ученик (характеристика какой он ученик) "Недоросль" (5-6 предложе??ий)

Литература
Митрофанушка как ученик (характеристика какой он ученик) "Недоросль" (5-6 предложе??ий)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Митрофанушка очень плохой ученик. Он позволяет себе много шалостей на уроках, даже издевается над учителем. Ему все это прощается потому, что мать его любит и не замечает что он растет невеждой.
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