Учись. группировать. слова ! Вставь. пропущеные буквы. Запиши. слова в два столбика ; 1) слова с двойными. согласными,2) с непроиносимыми согласными. Мес...ность,а..лея, чес...ность, ко...екцыя,лес...ница,коло...а,те...аса,чу.....

Математика
Учись. группировать. слова ! Вставь. пропущеные буквы. Запиши. слова в два столбика ; 1) слова с двойными. согласными,2) с непроиносимыми согласными. Мес...ность,а..лея, чес...ность, ко...екцыя,лес...ница,коло...а,те...аса,чу...ство, телегра...а,пас...бище.
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Местность,аллея,честность,коллекция,лесница
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