Найдите периметр данного параллелограмма.

Гость: Гость:

Если измерить помеченные на рисунке угла, то ∠ BCF≈55° , а ∠ KCD≈60°. Δ BFС и Δ KCD - подобны, поэтому соответствующий углу KCD ∠ BFC= 60° тоже. Таким образом мы знаем достаточно, чтобы применить формулу вычисления треугольника по 2м углам и стороне (см. приложенную картинку). ВС=8 × (sin 60°/ sin 55°) ≈ 8,458 см Далее находим длину FA, исходя из подобия Δ BCF и Δ FAK. Cторона BC соответствует стороне KA, равной 5 см. Составляем пропорцию: 8 / FA = 8,458 / 5 FA≈ 4,734 см Далее находим длину ВА=BF+FA=8+4,734=12,734 см Далее мы, наконец, можем найти периметр параллелограмма. Р= 2×(ВС+BA)≈ 42,376 см Приблизительно (≈) , потому что все углы и найденные стороны вычислены и измерены приблизительно. На самом деле в данном решении все знаки равно можно писать волнисто, так как точных углов мы не знали, а измеряли и округляли полученный результат.