Найдите периметр данного параллелограмма.
Геометрия
Найдите периметр данного параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если измерить помеченные на рисунке угла, то ∠ BCF≈55° , а ∠ KCD≈60°. Δ BFС и Δ KCD - подобны, поэтому соответствующий углу KCD ∠ BFC= 60° тоже. Таким образом мы знаем достаточно, чтобы применить формулу вычисления треугольника по 2м углам и стороне (см. приложенную картинку). ВС=8 × (sin 60°/ sin 55°) ≈ 8,458 см Далее находим длину FA, исходя из подобия Δ BCF и Δ FAK. Cторона BC соответствует стороне KA, равной 5 см. Составляем пропорцию: 8 / FA = 8,458 / 5 FA≈ 4,734 см Далее находим длину ВА=BF+FA=8+4,734=12,734 см Далее мы, наконец, можем найти периметр параллелограмма. Р= 2×(ВС+BA)≈ 42,376 см Приблизительно (≈) , потому что все углы и найденные стороны вычислены и измерены приблизительно. На самом деле в данном решении все знаки равно можно писать волнисто, так как точных углов мы не знали, а измеряли и округляли полученный результат.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
ПОМОГИТЕ!!! В школе 30 классов и 995 учеников.Докажите,что в ней имеется класс,в кото??ом не менее 34 учеников
Русский язык
Прочитай слова. выскажи свое мнение все ли слова подходят под эти правила из стихотворения из упражнения 152? запиши слова на это правило. моро.....
Литература