Укажите предмет в названии которого надо проверять безударную гласную

Русский язык
Укажите предмет в названии которого надо проверять безударную гласную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это слово проверяется однокоренным ДАТЬ
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