Прочитай слова. выскажи свое мнение все ли слова подходят под эти правила из стихотворения из упражнения 152? запиши слова на это правило. моро..., шала..., гара..., ду..., фла..., бра..., лё..., горо... .
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Прочитай слова. выскажи свое мнение все ли слова подходят под эти правила из стихотворения из упражнения 152? запиши слова на это правило. моро..., шала..., гара..., ду..., фла..., бра..., лё..., горо... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мороз, шалаш, гараж, дуб, флаг, брат, лёд, город.
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