Прочитай слова. выскажи свое мнение все ли слова подходят под эти правила из стихотворения из упражнения 152? запиши слова на это правило. моро..., шала..., гара..., ду..., фла..., бра..., лё..., горо... .

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Прочитай слова. выскажи свое мнение все ли слова подходят под эти правила из стихотворения из упражнения 152? запиши слова на это правило. моро..., шала..., гара..., ду..., фла..., бра..., лё..., горо... .

Автор: Гость