Номер 190 пожалуйста решите прошу.
Математика
Номер 190 пожалуйста решите прошу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 20 100 ед-100% 100-(10+10)=80. на 20 раз.
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