Помогите нужно составить предложения на каз яз :слова (тазалаттыр,ақтат, жинаттыр, сүрткіз , жинас , жөндес )

Қазақ тiлi
Помогите нужно составить предложения на каз яз :слова (тазалаттыр,ақтат, жинаттыр, сүрткіз , жинас , жөндес )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сен киімдеріңді тазалаттыр. Барлық бөлмелерді ақтат. Бүгін балаларға үйді жинаттыр, терезелерді сүрткіз. Балаларға өзіңде көмектес, үйді жинас.
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