Пожаааалуйста! 77777777777

Гость: Гость:

Однажды маленький Ричард проснулся и родители спросили его,кем он собирается стать, когда вырастет. Папа сказал: "У вас есть много школьный клубов. Узнай о них, и выбери тот, который понравится больше!" И маленький Ричард сказал: "Хорошо, отец. Я так люблю петь, что возможно, я стану певцом. Я пойду в кружок по пению и узнаю!" И это был замечательный день. Весь день он и его друзья пели и смеялись. "Я собираюсь стать певцом, я уверен." - произнёс маленький Ричард своим родителям в этот день. И они улыбнулись. На следующий день учитель пришёл в класс. Весь день он рассказывал о природе, растениях и животных, и сказал он детям, как нужно заботиться о природе. Вечером Ричард сказал своим родителям: "Я хочу присоединиться к изучению природы в кружке сейчас. Я не хочу больше быть певцом. Я хочу быть учёным!" И родители улыбнулись.