Из мешка в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных девочка выбирает поочерёдно 3 шарика. изобрази все возмож

Математика

Из мешка в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных девочка выбирает поочерёдно 3 шарика. изобрази все возмож

Автор: Гость