Из мешка в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных девочка выбирает поочерёдно 3 шарика. изобрази все возмож
Математика
Из мешка в котором лежат 2 синих шарика и 2 красных девочка выбирает поочерёдно 3 шарика. изобрази все возмож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
либо 2 желтых +1 красный либо 1 желтый 2 красных либо 3 красных 3 варианта.
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