составить стих или стихи с рифмами Россия-стихия Одинок-порог Резцом-творцом М??новенье-прощенье

Литература
составить стих или стихи с рифмами Россия-стихия Одинок-порог Резцом-творцом М??новенье-прощенье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могуча, прекрасна держава Россия, Свободна она, как морская стихия. И если ты в жизни свой одинок,  То стоит тебе лишь шагнуть за порог И попросить за ошибки прощенье -  Подарит она тебе счастья мгновенья, Подправит судьбу эфемерным резцом. Поможет вмиг стать своей жизни творцом. 
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