составить стих или стихи с рифмами Россия-стихия Одинок-порог Резцом-творцом М??новенье-прощенье

Гость: Гость:

Могуча, прекрасна держава Россия, Свободна она, как морская стихия. И если ты в жизни свой одинок, То стоит тебе лишь шагнуть за порог И попросить за ошибки прощенье - Подарит она тебе счастья мгновенья, Подправит судьбу эфемерным резцом. Поможет вмиг стать своей жизни творцом.