Мотоциклист расстояние между двумя населенными пунктами проехал за 1ч 24 мин со ск??ростью 40 км/ч.Расстояние между этими населенными пунктами изображено на карте отрезком длиной:1)7 см. 2)4 см.Найдите масштаб карты. Решите по...
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Мотоциклист расстояние между двумя населенными пунктами проехал за 1ч 24 мин со ск??ростью 40 км/ч.Расстояние между этими населенными пунктами изображено на карте отрезком длиной:1)7 см. 2)4 см.Найдите масштаб карты. Решите пожалуйста буду очень рад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,24 ч так мне удобней будет Итак 40 * 1,24 = 49,6 (км) 1)7:49600 м 2)4:49600 м (Первая цифра - сколько см а вторая - сколько в них метров) (В 1 км 1000м)
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