Образование действительных и страдательных причастий. Правописание гласных перед нн.

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в действительных причастиях настоящего времени: -ущ-(-ющ-) – I спряжение; -ащ-(-ящ-) – II спряжение. Эти гласные совпадают с гласными личных окончаний однокоренных глаголов в форме 3-го лица множественного числа;Ср.: решают (I спр.) – решающий ; строят (II спр.) – строящий . в страдательных причастиях настоящего времени: -ом-(-ем-) – I спряжение; -им- – II спряжение. Эти гласные совпадают с гласными личных окончаний однокоренных глаголов в форме 3-го лица единственного числа.Ср.: решает (I спр.) – решаемый ; строит (II спр.) – строимый . В страдательных причастиях прошедшего времени пишутся суффиксы: -нн-, если в инфинитиве перед -ть есть гласные а, я, е.