Номер 417 помогите решит как уравнение

Математика
Номер 417 помогите решит как уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушай дружище не видно какй из них 417
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