На двух яичных решётках всего 46 яиц.После того как с 1 решётки переложили на 2 7 яиц,??а решётках стало яиц поровну.Сколько яиц было первоначально на каждой из решёток

Математика

На двух яичных решётках всего 46 яиц.После того как с 1 решётки переложили на 2 7 яиц,??а решётках стало яиц поровну.Сколько яиц было первоначально на каждой из решёток

Автор: Гость