Нина переводила глаза то на Любку то на Олю . Солнце поднялось и обогрело землю . Волчата ничего не поняли но замахали хвостами . Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. Небо было там пурпур...

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Нина переводила глаза то на Любку то на Олю . Солнце поднялось и обогрело землю . Волчата ничего не поняли но замахали хвостами . Раньше Егорушка не видел никогда ни пароходов ни локомотивов ни широких рек. Небо было там пурпурное теплое и ласковое. Другой был Ванька Жуков- ленивый мальчик с множеством планов. Прошло уже не семь а целых двенадцать лет .Прежде песни тоска наша пела а теперь наша радость поет . Ни одного возгласа с корабля не раздалось вслед ни одна рука не взметнулась прощальным жестом . Играет вальс и мы танцуем . Клим Самгин чувствовал себя встревоженным но эта тревога становилась все более и более приятной. То он собирался поступать в Зоологический сад учиться на укротителя тигров то его тянуло к пожарному делу ВЫПИШИТЕ ТОЛЬКО СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ОЧЕНЬ НАДО!!!!

Автор: Гость