Вторая часть 7777777777

Гость: Гость:

В пятницу маленький Ричард пошёл в бассейн. "Вода - это удивительно!" - воскликнул он. "Я хотел бы быть спортсменом - известным пловцом." И родители улыбнулись. В выходные маленький Ричард пошёл в театр. Актеры были настолько восхитительны, что в тот момент он решил стать актером! В тот вечер маленькому Ричарду было очень грустно, и поэтому он сказал своим родителям: "Это так трудно - сделать выбор! Я люблю петь, плавать, ухаживать за растениями и животными. Но сегодня я решил стать актером. Как я могу заниматься всем этим?" "Не спеши, сын(ок)!" - сказал его папа. "Ты ещё слишком мал, чтобы выбрать что-то одно! Подожди, и ты найдёшь то, что тебе больше нравится." - произнесла его мама. "Хорошо, я подумаю над этим, когда стану взрослым!" - сказал маленький Ричард.