Что такое Багдадский халифат? Когда он появился?
История
Что такое Багдадский халифат? Когда он появился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ра́бский халифа́т (араб — Исламский халифат) — теократическое исламское государство, возникшее в результате мусульманских завоеваний в VII—IX вв. и возглавлявшееся халифами. В старорусских источниках известно также под именами царство Агарянское и царство Измаильтянское, что таким образом включало его в общий список царств (империй) мира, известных книжным людям на Руси того времени.
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