Что такое Багдадский халифат? Когда он появился?

Гость: Гость:

Ра́бский халифа́т (араб — Исламский халифат‎) — теократическое исламское государство, возникшее в результате мусульманских завоеваний в VII—IX вв. и возглавлявшееся халифами. В старорусских источниках известно также под именами царство Агарянское и царство Измаильтянское, что таким образом включало его в общий список царств (империй) мира, известных книжным людям на Руси того времени.