Провести фонетический разбор слов косьба и молотьба

Русский язык
Провести фонетический разбор слов косьба и молотьба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Докажите, что баллада "Светлана" В.А. Жуковского - произведение романтизма, лироэпический жанр... Буду очень благодарна! Срочно!
Ответить
Математика
1)Выпиши названия всех разносторонних треугольников,и равнобедренных треугольни??ов. 2)Найди среди равнобедренных треугольников равносторонний и ...
Ответить
Другие предметы
Вопросы по Экологии: Что такое окружающая среда? Что такое Экология? Какие связи в природе были нарушены? Почему на острове появилось очень...
Ответить
Английский язык
Переведите предложение пожалуйста Она любит свою кошку
Ответить
Литература
● Что ты думаешь о Тарасе Бульбе? Впечатления о герое. Помогите написать.
Ответить