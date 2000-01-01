● Что ты думаешь о Тарасе Бульбе? Впечатления о герое. Помогите написать.

Литература
● Что ты думаешь о Тарасе Бульбе? Впечатления о герое. Помогите написать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был грубым, но старался для своих сыновей, отправил их в Запорожскую Сечу что бы они были настоящими мужчинами.
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