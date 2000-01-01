Высчитать амплитуду абсолютных высот в казахстане ПЛИИИИИИИИИИЗ СРОЧНО

Гость: Гость:

Самая низкая точка Казахстана — впадина Карагие на полуострове Мангышлак — 132 метров ниже уровня мирового океана. Самая высокая — пик Хан-Тенгри — 6 995 м. 6995 - 132 = 6863(м) Не забудьте сказать спасибо и отметить лучший ответ)