P:k щценить выражение
Математика
P:k щценить выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я заменю цифрами. А так дальше подставишь. 1) При почленном сложении неравенств одного и того же смысла, образуется неравенство того же смысла 6 < a < 8 10 < b < 12 16 < a + b < 20 2) Если из одного неравенства вычесть почленно другое неравенство противоположного смысла, то образуется неравенство того же смысла, что и первое 6 < a < 8 12 > b > 10 -6 < a - b < -2 3) При почленном перемножении двух неравенств одного смысла получается неравенство того же смысла 6 < a < 8 10 < b < 12 60 < a · b < 96 4) Неравенство а > b и неравенство 1/а < 1/b имеют противоположный смысл рассмотрим 10 < b < 12 и получим из него 1/10 > 1/b > 1/12 Перемножим неравенства 8 > a > 6 1/10 >1/ b > 1/12 8/10 > a/b > 6/12 или 0.8 > a/b > 0.5
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