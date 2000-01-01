В концертном зале 2000 мест в партере 1200 мест в амфитеатре есть в 3 раза меньше чем стартере остальные места на балконе Сколько мест на балконе
Математика
В концертном зале 2000 мест в партере 1200 мест в амфитеатре есть в 3 раза меньше чем стартере остальные места на балконе Сколько мест на балконе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:3=400 2000-(400+1200)=400(мест) на балконе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
3.Бейорганикалық заттардың химиялық энергиясын пайдаланатын ағзалар қалай атала??ы? 4.Органикалық заттардың биологиялық тотығуын басқаша қалай ат...
Другие предметы
Математика
Английский язык