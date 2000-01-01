В концертном зале 2000 мест в партере 1200 мест в амфитеатре есть в 3 раза меньше чем стартере остальные места на балконе Сколько мест на балконе

Математика

В концертном зале 2000 мест в партере 1200 мест в амфитеатре есть в 3 раза меньше чем стартере остальные места на балконе Сколько мест на балконе

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