В концертном зале 2000 мест в партере 1200 мест в амфитеатре есть в 3 раза меньше чем стартере остальные места на балконе Сколько мест на балконе

Математика
В концертном зале 2000 мест в партере 1200 мест в амфитеатре есть в 3 раза меньше чем стартере остальные места на балконе Сколько мест на балконе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1200:3=400 2000-(400+1200)=400(мест) на балконе
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