Докажите, что баллада "Светлана" В.А. Жуковского - произведение романтизма, лироэпический жанр... Буду очень благодарна! Срочно!

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Светлана-это известная баллада Жуковского,благодаря чему Жуковский в Арзамасе получил прозвище "Светлана". Баллада Светлана-она романтическая,потому что рассказывается об одной девушке,которая ждёт своего жениха,тоскует и надеется на то,что он вернётся.Эта баллада написана в стихотворной форме и отностится к лиро-эпическому жанру.Подтверждением того,что эта баллада романтическая,является-сон.Она видит страшный сон,но в итоге воссоединяется с женихом.