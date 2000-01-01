Вопросы по Экологии: Что такое окружающая среда? Что такое Экология? Какие связи в природе были нарушены? Почему на острове появилось очень много крыс? (Представить остров и подумать почему много крыс) Помогите)
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Вопросы по Экологии: Что такое окружающая среда? Что такое Экология? Какие связи в природе были нарушены? Почему на острове появилось очень много крыс? (Представить остров и подумать почему много крыс) Помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Экология это забота о природе когда она чистая.окружающая среда это все что окружает нас :земля,трова,цветы и т.д.а чтобы было чисто без крыс люди должны не мусорить
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