ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! В семье Сидоровых работают мама и папа. Если зарплата мамы увеличится на 30%, а зарплата папы не изменится, то весь семейный доход увеличится на 10%. На сколько увеличится семейный доход, если зарплату мамы н...

Математика

ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!! В семье Сидоровых работают мама и папа. Если зарплата мамы увеличится на 30%, а зарплата папы не изменится, то весь семейный доход увеличится на 10%. На сколько увеличится семейный доход, если зарплату мамы не менять, а зарплату папы увеличить на 30%?

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