Два предложения сложносочиненые
Русский язык
Два предложения сложносочиненые
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Гость:
Сложносочиненные предложения(ССП): 1. То солнце начинает светить,то небо заволакивают темные тучи. 2. Я старалась во всем помогать родителям, младший брат тоже не отставал от меня. сложноподчиненных предложения(СПП): 1. В сентябре часто шли обложные дожди, которые не прекращались иной раз в течении суток.(придаточные определительные: какой?) 2. мы жили там, где дорога спускалась к морю. (места: где? куда? от куда?) бессоюзное: ночь, так быстро и неожиданно наступавшая, окутала нас жутким мраком; мы въехали в ворота гостеприимной усадьбы, расположенной у самого подножия моря.(точка с запятой ставятся в БСП между простыми предложениями)
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