Даю 50 баллов срочно решите пожалуйста!!! Найдите смежные углы, если: а) один з них на 45°больше другого б) их разность равна 35°

Геометрия
Даю 50 баллов срочно решите пожалуйста!!! Найдите смежные углы, если: а) один з них на 45°больше другого б) их разность равна 35°
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сумма смежных углов=180градусов зная что их разность ровна 35, а больший угол больше , чем меньший на 45 ,то 1угол = 35+45=80  2ой = 180-80=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нина переводила глаза то на Любку то на Олю . Солнце поднялось и обогрело землю . Волчата ничего не поняли но замахали хвостами . Раньше Егорушка н...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста заполнить таблицу, по произведению Пушкина "Капитанская дочька" 1 калонка - встреча(Пугачёва и Павла Андр) 2 калонка - мест...
Ответить
Физика
Мощность тока в резисторе сопротивлением 18 Ом равна 0.6 Вт. Какова сила тока?
Ответить
Математика
Найти Нод(480,660), НОД(32,96,112)
Ответить
Литература
Ваше отношение к Мазепе
Ответить