Даю 50 баллов срочно решите пожалуйста!!! Найдите смежные углы, если: а) один з них на 45°больше другого б) их разность равна 35°
Геометрия
Даю 50 баллов срочно решите пожалуйста!!! Найдите смежные углы, если: а) один з них на 45°больше другого б) их разность равна 35°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Сумма смежных углов=180градусов зная что их разность ровна 35, а больший угол больше , чем меньший на 45 ,то 1угол = 35+45=80 2ой = 180-80=100
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