Научите меня считать физику , решать задачи : 1) какое количество теплоты выделяете при полном сгорании древесного угля( 3,4 * 10 в 7 степени) массой 15 кг? Спирта ( 2,7 *10 в 7 Степни ) массой 200г?

Физика

Научите меня считать физику , решать задачи : 1) какое количество теплоты выделяете при полном сгорании древесного угля( 3,4 * 10 в 7 степени) массой 15 кг? Спирта ( 2,7 *10 в 7 Степни ) массой 200г?

Автор: Гость