Научите меня считать физику , решать задачи : 1) какое количество теплоты выделяете при полном сгорании древесного угля( 3,4 * 10 в 7 степени) массой 15 кг? Спирта ( 2,7 *10 в 7 Степни ) массой 200г?
Физика
Научите меня считать физику , решать задачи : 1) какое количество теплоты выделяете при полном сгорании древесного угля( 3,4 * 10 в 7 степени) массой 15 кг? Спирта ( 2,7 *10 в 7 Степни ) массой 200г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А. Q=q*m Q=3,4 * 10 в 7 степени джкг * 15 кг = 510 Мдж Б. Q=qm Q= 2,7 * 10 в степени дж/кг * 0,2 кг = 0,54 * 10 в 7 степени = 5,4 Мдж
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